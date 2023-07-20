Dimitris Pelkas, Başakşehir yolunda

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Rams Başakşehir sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dimitris Pelkas, Başakşehir yolunda
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20 Temmuz 2023 17:06
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 17:26
Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 4'e girebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Rams Başakşehir, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Yunan 10 numara Dimitris Pelkas'ın transferinde sona geldi.

Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas ile anlaşmaya vardı. Dimitris Pelkas cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

29 yaşındaki Yunan futbolcu, Başakşehir'den yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maçta 13 gol 8 asist kaydetti.

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