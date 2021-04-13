Dimitris Diamantidis: "Obradovic'in dönmesi hayalimiz"

Panathinaikos'un genel menajeri ve Zeljko Obradovic'in eski öğrencisi Dimitris Diamantidis, Sırp efsanenin geri dönüşünün hayalleri olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dimitris Diamantidis: 'Obradovic'in dönmesi hayalimiz'
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13 Nisan 2021 13:15
Panathinaikos Gneel Menajeri Dimitris Diamantidis, Yunanistan'da OPAP Game Time'a açıklamalar yaptı.

Zeljko Obradovic ve Mike Batiste'in geri dönme ihtimali olup olmadığına dair gelen soruya Diamantidis, "Her yıl Panathinaikos'un adı en iyi koçlarla ve en iyi oyuncularla anılır. Obradovic, bu kulüple özel bağlar kurmuş biri. Mike Batiste de öyle. Panathinaikos'da bulunmuş herkes, gün olur Panathinaikos'a geri döner. Obradovic'in geri dönmesi de hepimizin hayali. Şu an onlar ne yapıyor bilmiyorum. Daha önce aklımdan onların geri dönüşü geçmemişti. Şu an için koçumuz ve kadromuzla devam etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Basketbolculuktan genel menajerliğe geçişi sorulan Diamantidis, "Her şey aniden gerçekleşti ama mutluyum. Çok zor olacağını biliyordum. Bu kulüpte 12 yılım geçti. Şimdi de geçmişten bu yana tanıdığım insanlarla beraber çalışıyorum." cevabını verdi.

"PANATHINAIKOS BAŞKA NOKTADA OLMALI"

EuroLeague'de geride bıraktıkları sezonla ilgili düşünceleri sorulan Yunan efsane, "Güzeldi ama stres doluydu. İşlerin iyi gitmesini istersiniz ama bazen inişler çıkışlar olur. Takımdaki herkes çok büyük efor sarf etti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Her maçta mücadele ettik. Bazı maçlarda ise istediğimiz kadar rekabetçi olamadık. Bu sezondan önemli dersler aldık. Gerçekçi olmalı ve durumumuzu bilmeliyiz. Sezon başı beklentilerimiz vardı, şimdi elimizde bazı veriler var. Panathinaikos çok başka bir noktada olmalı, bunu biliyoruz ama takım da elinden geleni yaptı." yorumunda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK FAVORİM BARCELONA"

EuroLeague'deki favorisi sorulan Diamantidis, "Barcelona! Sezon boyunca çok rekabetçi oldular ve bence şampiyonluk için doğru rotadalar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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