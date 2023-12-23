Dimitrios Pelkas: "Askerlerimiz için çok üzgünüm"

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Dimitrios Pelkas ve Leo Duarte maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dimitrios Pelkas: 'Askerlerimiz için çok üzgünüm'
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23 Aralık 2023 21:50
Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Dimitrios Pelkas ve Leo Duarte maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şehit haberlerine çok üzüldüğünü söyleyen Pelkas, "Burası zor bir stadyum, buna rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gol attığım için mutluyum. Terörist bir saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için çok üzgünüm." dedi.

Leo Duarte ise "Burası oynaması zor stadyum, çok iyi bir taraftarı var Trabzonspor'un. Şu an yükselişteyiz, 3-4 günlük bir aramız var. Bu aranın ardından çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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