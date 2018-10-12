Dilrosun: ''Beni Garry Rodrigues ile karıştırdılar''

Bu sezon Bundesliga'nın ilk 6 maçında 2 gol ve 3 asist yaparak yıldızlaşan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Hollanda'da insanların kendisini'e benzettiğini belirtti.Hollanda basınına röportaj veren Dilrosun, ''Hollanda Milli Takımı'nda oynamak hayalim. Alt yaş kategorilerinde çok kez oynadım. Geçen gün Hollanda televizyonunda Yeşilburun Adaları'nı seçebileceğimi söylüyorlardı. Sanırım beniBen sadece Hollanda forması giymek istiyorum.'' sözlerini kullandı.Kariyeri hakkında da konuşan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ''Ajax ilginç bir şekilde benimle sözleşme imzalamadı. Neden bilmiyorum. Ardından Manchester City'de idmanlara katıldım. Sonra Hertha Berlin'e transfer oldum. Bir anda kendimi Arjen Robben ve James Rodriguez'e karşı oynarken buldum. Harika bir his. Daha da harika olan şey ise onlara karşı kazanmaktı.'' dedi.