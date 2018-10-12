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Dilrosun: ''Beni Garry Rodrigues ile karıştırdılar''

Bundesliga'da Hertha Berlin forması ile sezona harika bir başlangıç yapan ve adından söz ettiren Javairo Dilrosun, Galatasaray'ın kanat futbolcusu Garry Rodrigues'e benzetildiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dilrosun: ''Beni Garry Rodrigues ile karıştırdılar''
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12 Ekim 2018 17:23
Bu sezon Bundesliga'nın ilk 6 maçında 2 gol ve 3 asist yaparak yıldızlaşan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Javairo Dilrosun, Hollanda'da insanların kendisini Garry Rodrigues'e benzettiğini belirtti.

Hollanda basınına röportaj veren Dilrosun, ''Hollanda Milli Takımı'nda oynamak hayalim. Alt yaş kategorilerinde çok kez oynadım. Geçen gün Hollanda televizyonunda Yeşilburun Adaları'nı seçebileceğimi söylüyorlardı. Sanırım beni Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues ile karıştırdılar. Çünkü ben Surinam asıllıyım, Yeşilburun Adaları değil. Ben sadece Hollanda forması giymek istiyorum.'' sözlerini kullandı.

''BİR ANDA ROBBEN'E RAKİP OLDUM VE KAZANDIK''

Kariyeri hakkında da konuşan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ''Ajax ilginç bir şekilde benimle sözleşme imzalamadı. Neden bilmiyorum. Ardından Manchester City'de idmanlara katıldım. Sonra Hertha Berlin'e transfer oldum. Bir anda kendimi Arjen Robben ve James Rodriguez'e karşı oynarken buldum. Harika bir his. Daha da harika olan şey ise onlara karşı kazanmaktı.'' dedi.

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