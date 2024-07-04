Didier Lamkel Ze, Hatayspor'dan ayrıldı

Hatayspor, Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Didier Lamkel Ze, Hatayspor'dan ayrıldı
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04 Temmuz 2024 21:08
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin 2023-2024 sezonunda 2 yıllık mukavele ile takıma katıldığı hatırlatıldı.

Sezonun 2. yarısında oyuncunun Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladığının belirtildiği açıklamada, "Oyuncumuz Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." denildi.

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