Develi Belediyespor'dan, Ziraat Bankkart'a geçit yok

Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA
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Develi Belediyespor'dan, Ziraat Bankkart'a geçit yok
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05 Ekim 2022 19:21
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Salon: Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Okumuş

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-22, 25-22, 25-16

Süre: 104 dakika (33, 37, 34)

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