"Derrick Rose, Bulls'a geri dönmekle ilgileniyor" iddiası!

Serbest oyuncu Derrick Rose'un bu yaz eski takımı Chicago Bulls'a dönmekle ilgilendiği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre, Rose ve Bulls'un tekrar birlikte çalışmakla ilgilendiklerine dair güçlü işaretler bulunuyor.



Fischer'a göre ayrıca, Rose ile olası bir anlaşma, Chicago'nun bu yaz sınırlı serbest oyuncu olan New Orleans Pelicans'ın guardı Lonzo Ball'u kadrosuna katma planını değiştirmeyecek:



"Bu sonuçtan bağımsız olarak (Ball ile), lig kaynaklarından Derrick Rose ve memleketinin takımı arasında karşılıklı ilgi olduğuna dair güçlü işaretler var. Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun Bulls'un muhtemel planının önünde nasıl durabileceği belli değil ve Chicago'nun bu tür beklenen maaşlarla iki oyun kurucuyu getirmek için, birkaç sözleşmeyi feshetmesi gerekecek."



Rose, 2011'de Chicago ile lig MVP'si ödülünü kazanmış, ancak sakatlıklar nedeniyle kariyeri beklenen yolda devam edememişti. 2012'de çapraz bağları yırtılan Rose, o zamandan beri All-Star formuna geri dönmemişti.



Ancak Rose, geçtiğimiz sezon New York Knicks ve Detroit Pistons ile maç başına 14.7 sayı ortalamasıyla, benchten kaliteli bir katkı sunabileceğini göstermişti.



Bulls'un, önümüzdeki sezon Zach LaVine - Nikola Vucevic ikilisiyle playofflara kalmayı ummasından ötürü, birden fazla kaliteli guard arayışında olması bekleniyor.



