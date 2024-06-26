Galatasaray'ın devre arasında Hannover'den transfer ettiği Derrick Köhn, Almanya piyasasında dikkat çekiyor.
Menajeriyle temasa geçtiği öğrenilen Hoffenheim, sol bek için 7 milyon euro'luk teklifle kapıyı çalacak.
Galatasaray devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Köhn'e 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 senelik sözleşme imzalatmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Derrick Köhn, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Menajeriyle temasa geçtiği öğrenilen Hoffenheim, sol bek için 7 milyon euro'luk teklifle kapıyı çalacak.
Galatasaray devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Köhn'e 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 senelik sözleşme imzalatmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Derrick Köhn, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.