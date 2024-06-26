Derrick Köhn'e Bundesliga'dan talip var

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Derrick Köhn için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Derrick Köhn'e Bundesliga'dan talip var
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26 Haziran 2024 11:28
Galatasaray'ın devre arasında Hannover'den transfer ettiği Derrick Köhn, Almanya piyasasında dikkat çekiyor.

Menajeriyle temasa geçtiği öğrenilen Hoffenheim, sol bek için 7 milyon euro'luk teklifle kapıyı çalacak.



Galatasaray devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Köhn'e 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 senelik sözleşme imzalatmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Derrick Köhn, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. 

 
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