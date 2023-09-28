Chicago Bulls'un yıldızı DeMar DeRozan, kariyerini Bulls'ta tamamlamak istediğini söyledi.



Bulls'taki üçüncü sezonuna hazırlanan tecrübeli oyuncu DeRozan, Chicago'yu basketbol yolculuğunun son durağı yapma konusundaki güçlü arzusunu dile getirdi.



Sportskeeda'dan Mark Medina ile yaptığı röportajda 34 yaşındaki DeRozan, şu şekilde konuştu:



"Parçası olmak istediğim ve kariyerimi bitirmeyi arzuladığım yer burası. Kafama koyduğum tüm hedeflere ulaşmak istiyorum. Benim kontrolümde olan tek şey bu. Kendime son derece güveniyorum. Dürüst olmak gerekirse tüm bu işleri menajerim ve organizasyona bırakıyorum. Onların bakış açısına göre, uzun vadede burada kalacağım gibi gözüküyor. Oradan sonra ne olacağını göreceğiz."



NBA'de 15. sezonuna girecek olan DeRozan, geçtiğimiz sezon maç başına 24,5 sayı, 5,1 asist ve 4,6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



