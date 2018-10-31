Derbilerin faturası ağır oluyor; işte tüm rakamlar

Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 8 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 966 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.Bundan önceki 8 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.İki takımın rekabetinde geride kalan 8 sezonda sarı-kırmızılılarda Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er maç ceza aldı.Engin Baytar, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.İki takım arasında bundan önceki 8 sezonda yapılan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:Spor Toto Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)Galatasaray: 250 bin lira para cezasıFenerbahçe: 90 bin lira para cezasıSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)Fenerbahçe: 400 bin liraGalatasaray: 60 bin liraSpor Toto Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)Fenerbahçe: 15 bin lira para cezasıGalatasaray: 29 bin lira para cezasıSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynamaFenerbahçe: 155 bin lira para cezasıSpor Toto Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)Fenerbahçe: 30 bin lira para cezasıSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)Galatasaray: 65 bin lira para cezasıFenerbahçe: 15 bin lira para cezasıZiraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezasıFenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezasıTFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin liraGalatasaray: 250 bin liraSpor Toto Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)Galatasaray: 60 bin liraFenerbahçe: Bruno Alves 2 maç menSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)Fenerbahçe: 230 bin liraTFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)Galatasaray: 99 bin liraFenerbahçe: 110 bin liraSpor Toto Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)Fenerbahçe: 150 bin liraSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin liraFenerbahçe: 15 bin liraTFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin liraFenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin liraSpor Toto Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)Galatasaray: 50 bin liraFenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin liraSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin liraGalatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 liraSpor Toto Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)Galatasaray: 5 bin liraSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin liraGalatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç menSpor Toto Süper Final (22 Nisan 2012)Galatasaray 5 bin liraSpor Toto Süper Final (12 Mayıs 2012)Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 liraGalatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezasıSpor Toto Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)Fenerbahçe: 22 bin 500 liraGalatasaray: 20 bin liraSpor Toto Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç menFenerbahçe: 15 bin liraÖte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilen cezalar esas alınmıştır.