PSG Bayer Leverkusen'in yıldızını istiyor

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Paris Saint-Germain gözünü Edmond Tapsoba'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG Bayer Leverkusen'in yıldızını istiyor
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13 Haziran 2024 16:18
Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ancak yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi kaybeden Paris Saint-Germain yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

HEDEF LEVERKUSEN'İN YILDIZI

Foot Mercato'da yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen forması giyen Edmond Tapsoba'ya çevirdi.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncunun menajeri, PSG yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği söylendi.

Bonservis bedeli için herhangi bir fiyat söylenmese de transferin gerçekleşmesi için yaklaşık 65 milyon euroluk bir bedelin ödenmesi bekleniyor.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 46 resmi maça çıkan Edmond Tapsoba bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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