Derbide olay çıktı: Dirk Kuyt'ın takımı ağır yaralı

Belçika'da Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, derbi maçında Royal Antwerp'e konuk oldu. Karşılaşma sahaya atılan meşaleler sebebiyle karşılaşma tamamlanamadı.

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Derbide olay çıktı: Dirk Kuyt'ın takımı ağır yaralı
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29 Eylül 2024 17:31
Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, Belçika Pro Lig'in 9. hafta maçında Royal Antwerp deplasmanına çıktı.

Dirk Kuyt ile lige kâbus gibi bir giriş yapan ve 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik alan Beerschot, derbide de ağır bir skor aldı.

Royal Antwerp 28. dakikada Ondrejka'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan ev sahibi 4 dakikada bulduğu 3 golle bir anda skoru 4-0 yaptı.

Bu arada derbinin 74. dakikasında taraftarların sahaya meşale atmasının ardından görüş kısıtlandı ve maçın hakemi duman dağılana kadar takımları soyunma odasına gönderdi.

TEKRAR MEŞALE ATILDI, HAKEM MAÇI NOKTALADI

Yaklaşık 15 dakikalık ara sonrası derbi yeniden başladı ancak Beerschot taraftarlarının sahaya bir kez daha meşale atmasının ardından hakem maçı tamamlanmadan noktaladı.

Belçika basınında yer alan habere göre derbi kaldığı dakikadan itibaren ileri bir tarihte oynanacak.

Haberde dev maçın pazartesi ya da salı günün oynanabileceği vurgulandı. Öte yandan Belçika Futbol Federasyonunun Beerschot'a her halükarda ağır para cezası verip seyircisiz oynama gibi ek yaptırımlara hükmedeceği belirtildi.


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