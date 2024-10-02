İtalyan hakem Fabio Maresca, uluslararası bir diplomatik krizin odağına yerleşti. İddialara göre, Kuveyt Premier Ligi'nde yönettiği Al Kuwait - Al Arabi maçında, Al Arabi oyuncusu Khaled Al Murshed ile yaşadığı bir temas sonrası Maresca, futbolcuya tehdit içerikli sözler sarf etti.
Bu durum İtalya'da geniş yankı uyandırdı ve Maresca, ülkesinde sahalardan uzaklaştırılırken, UEFA da onu Avrupa'daki görevlerinden men etti.
Olay, 27 Eylül Cuma günü Kuveyt'te oynanan Al Kuwait - Al Arabi karşılaşmasında meydana geldi. Maçın hakemi Maresca, Al Arabi oyuncusu Khaled Al Murshed ile yaşadığı fiziksel temasın ardından, futbolcuya İngilizce bir cümle sarf etti.
DİPLOMATİK KRİZ
İddialara göre, Maresca'nın söylediği söz "Bir dahaki sefere görüşürüz" anlamına gelirken, bazı kaynaklar bu ifadeyi çok daha tehditkar bir biçimde, "Bir dahaki sefere seni öldüreceğim" şeklinde rapor etti. Olay, Kuveyt kulübü tarafından üst makamlara iletilince, bir diplomatik krize yol açtı.
UEFA'DAN YENİ ATAMA
Maresca, söz konusu ifadeyi sadece bir şaka olarak nitelendirdi. Ancak bu açıklama, üzerine gelen eleştirileri durdurmaya yetmedi. Olayın ardından, Lahey yönetimi duruma müdahil oldu ve Maresca'nın UEFA nezdindeki görevleri iptal edildi. PSV ile Sporting Lizbon arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak olan Maresca'nın yerine Daniele Doveri atandı.
İTALYA'DA DA KIZAĞA ÇEKİLDİ
Bu kriz sonrasında, İtalya'da futbol sahalarına da veda etmek zorunda kalan Maresca, en az bir ay boyunca görev alamayacak.
İtalyan hakem, Gianluca Rocchi'nin kararıyla ülkede uzun bir süre dinlenmeye çekilecek. Maresca, Kuveyt'teki krizden diplomatik yollarla kurtulmuş gibi görünse de, İtalya'daki cezaları onu zor günlerin beklediğini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi arenasından uzak kalan Maresca, futbol dünyasında büyük bir darbe almış durumda.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDA VAR HAKEMİYDİ
İtalya'da gündeme oturan hakem Maresca, geçen sezon Süper Lig 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemiydi.
Derbi hakeminden şok sözler: ''Seni öldüreceğim''
İtalyan hakem Fabio Maresca, Kuveyt'te Al Kuwait - Al Arabi maçında yaşadığı bir olay sonrası tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla uluslararası bir diplomatik krizin ortasında kaldı.
Son güncelleme 02 Ekim 2024 10:59
İtalyan hakem Fabio Maresca, uluslararası bir diplomatik krizin odağına yerleşti. İddialara göre, Kuveyt Premier Ligi'nde yönettiği Al Kuwait - Al Arabi maçında, Al Arabi oyuncusu Khaled Al Murshed ile yaşadığı bir temas sonrası Maresca, futbolcuya tehdit içerikli sözler sarf etti.
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