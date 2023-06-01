Denizlisporlu futbolculardan veda mesajları

Denizlispor'da ayrılan futbolcular, veda mesajı yayınlamaya başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlisporlu futbolculardan veda mesajları
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01 Haziran 2023 16:01
Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor'da daha önce takımdan ayrılarak son maçlarda forma giymeyen futbolcular, sözleşmelerinin bitmesiyle tek tek veda mesajı yayınlamaya başladı.

Denizlispor'da sözleşmelerini fesheden Ömer Şişmanoğlu, Asım Hamzaçebi, Oğuz Yılmaz ve Mustafa Çeçenoğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla kulübe ve taraftarlara veda etti. Transfer yasaklısı Denizlispor'un mevcut kadrosu dağılmıştı.

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