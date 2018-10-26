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Denizlispor, yükselişini Altay deplasmanında sürdürdü!

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Denizlispor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yenerek son 5. maçında 4. kez kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Denizlispor, yükselişini Altay deplasmanında sürdürdü!
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26 Ekim 2018 21:07
Spor Toto 1. Ligi'nin 10. haftasında Altay ile Denizlispor, Altay Alsancak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Son haftaların formda takımı Denizlispor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup ederek son 5 maçında 4. galibiyetini aldı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Alperen Babacan, 30. dakikada Burak Çalık ve 65. dakikada Taha Can Velioğlu kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 12. dakikada Paixao'dan geldi.

Denizlispor, bu galibiyetle birlikte puanını 19 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Altay ise 12 puan ile 9. sırada kaldı.

1. Lig'de haftaya Denizlispor, sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Altay ise Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak.

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