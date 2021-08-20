Denizlispor, Gökhan Süzen'i kadroya kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski savunma oyuncusu ile anlaştı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Gökhan Süzen, 2018-19 sezonunda Denizlispor'da görev almıştı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Gökhan Süzen, 2018-19 sezonunda Denizlispor'da görev almıştı.