Denizlispor, Gökhan Süzen'i kadroya kattı

Denizlispor, eski oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Denizlispor, Gökhan Süzen'i kadroya kattı
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20 Ağustos 2021 19:56
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski savunma oyuncusu ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Gökhan Süzen, 2018-19 sezonunda Denizlispor'da görev almıştı.


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