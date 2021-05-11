Denizlispor'da G.Saray maçı öncesi 8 eksik

Denizlispor teknik direktörü Ali Tandoğan Galatasaray maçı öncesinde imkansızlıklarla savaştıklarını söyledi.

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Denizlispor'da G.Saray maçı öncesi 8 eksik
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11 Mayıs 2021 00:22
Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Galatasaray ile Süper Lig'in 41. haftasında oynayacakları maç öncesinde zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Ali Tandoğan, "Bizim haftalardır bu takım için verdiğimiz mücadeleyi anlamanız imkansız. 7 oyuncumuz sakat, 1 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Yokluklar içinde olsak da gencecik çocuklar oyuncularla elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Her hoca bu seviyedeki ligde tam kadro ile maça çıkmak ister ancak bu bizim için imkansız." şeklinde konuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında 20:30'da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.



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