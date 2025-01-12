Deniz manzaralı yaylada kayak yarışlarına hazırlanıyorlar

Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Spor Kulübü tarafından 6 ay önce kurulan kayaklı koşu takımının sporcuları, 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda yarışlara hazırlanıyorlar.



Güneysu Spor Kulübü çatısı altında temmuz ayında kurulan Kayaklı Koşu Takımı'nın 36 sporcusu yarışlara hazırlanıyor. Yaklaşık 6 ay önce öğrendikleri kayaklı koşu sporunda gelişim gösteren 10 sporcu, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda sürdürdükleri antrenmanlarda, yarışlarda derece almak için ter döküyor. Daha önce kayak takımına yabancı olan öğrenciler, şimdi ise deniz manzaralı dağ eteklerindeki kar üzerinde adeta süzülüyor.



"MADALYA BEKLİYORUZ"



Sporcularından madalya beklediklerini ifade eden antrenör Ayşenur Duman Çetinkaya, "Takımımız bu yıl yeni kuruldu ve yarışmalara hazırlanıyoruz. Pazartesi günü eleme yarışları için Erzurum'a yola çıkacağız. Elemeyi geçeceklerini düşünüyorum. Elemeyi geçtikten sonra 1 ve 2 turun ardından Türkiye Şampiyonası'nda koşacaklar. Bu yıl çoğu sporcumuzdan madalya bekliyoruz'" dedi.



"30 SPORCUMUZ VAR"



Antrenör Cemal Çetinkaya, 30 sporcunun 10 tanesinin yarışlara katılacağını dile getirerek, "Bu sene temmuz ayında Güneysu'da kayak takımımızı kurduk. Bu seneki yarışlarda madalya bekliyoruz. Şu an toplam 30 sporcumuz var. Bu sporcularımızdan 10 tanesi yarışlara katılacak" diye konuştu.



"HEDEFİM İYİ BİR SPORCU OLMAK"



Sporcu Azra Günay da , "Dünyanın zorlu sporlarından biri. Bu sporu yapmaya yazın başladım. Öğrenmek biraz zor oldu ama başardım. Ben bu sporu bilmiyordum. Hocalarım bize anlattı. Seçmelere katıldım ve kazandım. Hedefim iyi bir sporcu olmak" ifadelerini kullandı.



