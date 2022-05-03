Demet Akalın'dan FIFA'nın Trabzonspor'a paylaşımına yanıt

Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala özlemine son verdi. 38 yıl sonra bu sevinci yaşayan bordo-mavili taraftarlar, sokakları karnaval havasına çevirdi. Şampiyonluk Türkiye'nin pek çok yerinde kutlanırken FIFA da Trabzonspor'un şampiyonluğuna dair bir paylaşım yaptı.Şampiyonluk kutlamaları dünya çapında ses getirirken, FIFA da Trabzonspor taraftarının büyük sevincinin videosunu Twitter'dan paylaştı. Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise FIFA'nın paylaşımına sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Çağırsaydınız canlı okurdum" ifadelerini kullandı.