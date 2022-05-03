Demet Akalın'dan FIFA'nın Trabzonspor'a paylaşımına yanıt

Şampiyonluk sonrası FIFA'nın resmi Twitter hesabından Trabzonspor'un kutlama görüntülerini paylaşıldı. Görüntülerde Demet Akalın'ın şarkıları da yer alınca ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi.

Abone Ol
Demet Akalın'dan FIFA'nın Trabzonspor'a paylaşımına yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2022 14:05
Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala özlemine son verdi. 38 yıl sonra bu sevinci yaşayan bordo-mavili taraftarlar, sokakları karnaval havasına çevirdi. Şampiyonluk Türkiye'nin pek çok yerinde kutlanırken FIFA da Trabzonspor'un şampiyonluğuna dair bir paylaşım yaptı.

"ÇAĞIRSAYDINIZ CANLI OKURDUM"

Şampiyonluk kutlamaları dünya çapında ses getirirken, FIFA da Trabzonspor taraftarının büyük sevincinin videosunu Twitter'dan paylaştı. Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise FIFA'nın paylaşımına sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Çağırsaydınız canlı okurdum" ifadelerini kullandı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ