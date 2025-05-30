De Gea, 2028 yılına kadar Fiorentina'da kalabilir

AS Monaco'nun ilgisine rağmen David De Gea'nın Fiorentina ile olan sözleşmesini üç yıl daha uzatacağı bildirildi.Tecrübeli file bekçisi, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra doğru projenin gelmesini beklemek istediği için bir sezon boyunca sahalardan uzak kalmıştı.Kariyerini yeniden canlandırarak Serie A'yı 6. sırada bitiren Fiorentina'nın kalesini koruyan De Gea, takımıyla Konferans Ligi yarı finaline ulaşmıştı.İspanyol kalecinin sözleşmesini Haziran 2025'e kadar uzatma opsiyonu vardı ancak kulüp 34 yaşındaki oyuncudan 2028 yılına kadar uzatmasını istiyor.Tuttomercatoweb'e göre görüşmeler iyi ilerliyor ve De Gea'nın kendisini 2028 yılına kadar Fiorentina'da tutacak yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.De Gea'nın kiminle çalışacağı ise ayrı bir soru işareti çünkü Fiorentina, antrenör Raffaele Palladino ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti.Kulüp kısa bir süre önce Palladino ile yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak Palladino 29 Mayıs Cumartesi günü sürpriz bir şekilde istifasını sundu.