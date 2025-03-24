Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Anthony Davis, kasık sakatlığından dönerek Salı günü New York Knicks'e karşı sahaya çıkabilir.



Davis, bu geceki Brooklyn Nets karşılaşması için 'oynaması zor' statüsüne yükseltildi.



8 Şubat'ta sol kasık gerilmesi yaşayan Davis, o tarihten bu yana sahalardan uzak kaldı. Ancak geçtiğimiz hafta içinde Teksas Legends G League takımıyla iki kez beşe beş antrenman yaptı. Eğer Salı günü oynayamazsa, Perşembe günü Orlando Magic karşısında sahaya çıkması bekleniyor.



Mavericks, Davis'in yanı sıra Dereck Lively ve Daniel Gafford'dan da yoksun mücadele ederken, takım içinde Davis'in sahalara en yakın isim olduğu bildirildi.



