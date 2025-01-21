Davinson Sanchez ve Abdülkerim, birlikte atıyor!

Galatasaray'da Dinamo Kiev maçında gol sevinci yaşayan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, bu sezon 3. kez aynı maçta gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez ve Abdülkerim, birlikte atıyor!
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21 Ocak 2025 19:02
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0'ı buldu.

Sanchez ve Abdülkerim'in gollerinin ardından sarı-kırmızılılarda ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

İki isim, Dinamo Kiev maçıyla birlikte bu sezon üçüncü kez aynı maçta gol sevinci yaşadı.

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, daha önce ligdeki Rizespor ve kupadaki Başakşehir maçlarında gol atmıştı.

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