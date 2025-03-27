David De Gea: "Hayatımın en iyi dönemi"

Fiorentina forması giyen David De Gea, bir yıl futbol oynamadığı dönemin hayatının en iyi dönemi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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David De Gea: 'Hayatımın en iyi dönemi'
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27 Mart 2025 22:03
Son güncelleme 27 Mart 2025 22:05
Fiorentina'nın İspanyol file bekçisi David De Gea, bir yıl futboldan uzak kaldığı dönemle ilgili konuştu.

De Gea, "Uzun yıllar en üst seviyede oynadıktan sonra biraz sakinleşmek, sakin kalmak istedim. Muhtemelen hayatımın en iyi dönemiydi. Son 15 yıldır sık göremediğim ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. Madrid ve Manchester arasında seyahat ettim. Zihnimi ve bedenimi çalıştırmaya devam ettim." dedi.

34 yaşındaki file bekçisi, 2023 yazında Manchester United'dan ayrılmasının ardından bir yıl boşta kalmış ve ardından 2024'te Fiorentina'ya imza atmıştı.

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