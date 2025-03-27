David De Gea: 'Hayatımın en iyi dönemi'

Fiorentina'nın İspanyol file bekçisi David De Gea, bir yıl futboldan uzak kaldığı dönemle ilgili konuştu.



De Gea, "Uzun yıllar en üst seviyede oynadıktan sonra biraz sakinleşmek, sakin kalmak istedim. Muhtemelen hayatımın en iyi dönemiydi. Son 15 yıldır sık göremediğim ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. Madrid ve Manchester arasında seyahat ettim. Zihnimi ve bedenimi çalıştırmaya devam ettim." dedi.



34 yaşındaki file bekçisi, 2023 yazında Manchester United'dan ayrılmasının ardından bir yıl boşta kalmış ve ardından 2024'te Fiorentina'ya imza atmıştı.



