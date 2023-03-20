Darüşşafaka Lassa, Tenerife deplasmanında

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Tenerife'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka Lassa, Tenerife deplasmanında
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20 Mart 2023 13:43
Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu'ndaki son maçında salı günü İspanya ekibi Tenerife'ye konuk olacak.

Santiago Martin Arena'daki mücadele (TSİ) 22.30'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, grupta oynadığı son 2 maçı kazanarak 3. sıraya yükseldi. 5 maçta 4 galibiyet elde eden ise Tenerife lider durumda.

İki ekibin gruptaki ilk maçında Tenerife, Darüşşafaka Lassa'yı İstanbul'da 80-59 mağlup etmişti.

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