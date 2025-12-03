03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Danilo Gallinari, 37 yaşında basketboldan emekli oldu

İtalyan basketbol efsanesi ve eski NBA yıldızı Danilo Gallinari, 37 yaşında kariyerine son verdi.

calendar 03 Aralık 2025 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Danilo Gallinari, 37 yaşında basketboldan emekli oldu
İtalyan basketbol efsanesi ve eski NBA yıldızı Danilo Gallinari, 37 yaşında kariyerine son verdi.

ESPN'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre, uzun yıllar NBA'de forma giyen ve İtalya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden olan Danilo Gallinari, 37 yaşında aktif basketbol kariyerini noktaladı.

2008 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilen Gallinari, 16 yıllık NBA kariyeri boyunca toplam 777 normal sezon maçına çıktı.


Kariyerinin unutulmaz dönemlerinden biri, altı sezon formasını giydiği Denver Nuggets yıllarıydı. İtalyan forvet, 2015-2016 sezonunda 19.5 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşamıştı.

Gallinari, NBA kariyeri boyunca New York Knicks, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks formalarını da giydi.

Tecrübeli oyuncu kariyerinin son sezonunu Porto Riko'da geçirdi ve Vaqueros de Bayamon ile kariyerinin ilk yurtiçi lig şampiyonluğunu kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.