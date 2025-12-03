İtalyan basketbol efsanesi ve eski NBA yıldızı Danilo Gallinari, 37 yaşında kariyerine son verdi.ESPN'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre, uzun yıllar NBA'de forma giyen ve İtalya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden olan Danilo Gallinari, 37 yaşında aktif basketbol kariyerini noktaladı.2008 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilen Gallinari, 16 yıllık NBA kariyeri boyunca toplam 777 normal sezon maçına çıktı.Kariyerinin unutulmaz dönemlerinden biri, altı sezon formasını giydiği Denver Nuggets yıllarıydı. İtalyan forvet, 2015-2016 sezonunda 19.5 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşamıştı.Gallinari, NBA kariyeri boyunca New York Knicks, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder ve Atlanta Hawks formalarını da giydi.Tecrübeli oyuncu kariyerinin son sezonunu Porto Riko'da geçirdi ve Vaqueros de Bayamon ile kariyerinin ilk yurtiçi lig şampiyonluğunu kazandı.