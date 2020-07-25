Danilo Barthel: 'Fenerbahçe, reddedilemez'

Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman yıldız Danilo Barthel, Sport1'e açıklamalarda bulundu.



İşte Danilo Barthel'in açıklamaları:



"Barthel, Marko Pesic senin Bayern Münih'le devam edeceğini söyledi ancak Fenerbahçe'ye transfer oldun. Nasıl gelişti, neler düşündün?"



- Bayern Münih ile görüştük, kendimi rahat hissediyordum. Bayern Münih'ten ayrılmak kolay bir karar değildi. Fenerbahçe'nin bana sunduğu teklif geri çevrilemezdi. Almanya dışında başka bir kulübe gitmek için bu son büyük fırsatımdı. Farklı bir kültürü yaşamak istedim. Tüm kariyerime baktığım zaman, Fenerbahçe pişman olmayacağım bir karardı.



"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEM KISA SÜRDÜ"



"Fenerbahçe ile ne kadar süre görüştün?"



- Gerçekten çok kısa sürdü. Fenerbahçe, başantrenörlük görevi için beklemedeydi. Obradovic'in kararını bekliyorlardı, neler olacağını bilemiyorlardı. Ardından, benim transfer görüşmelerim çok kısa sürede sonuçlandı.



"FENERBAHÇE, YENİ BİR MÜCADELE"



"Eski takım arkadaşın olan ve geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Derrick Williams ile fikir alışverişinde bulundun mu?"



- Hayır konuşmadım. Fenerbahçe ile çok çabuk anlaştık zaten. Ancak, imzayı attıktan sonra bi sohbetimiz oldu.



"Almanya dışına çıkma isteğinden bahsettin. Maaşının artırılması bir rol oynadı mı? Bayern Münih, seni tutmak için zam yapmadı mı?



- Asla paraya bakmadım. Kontrat yaparken ilk önceliğim para değildir. Ancak, elbette Fenerbahçe'nin sunduğu tüm paket daha iyiydi. Maaş bir faktördür ama kritik değildir. Fenerbahçe, son yıllarda hep Avrupa'nın zirvesindeydi. Oynadıkları basketbol da üst kaliteydi. Fenerbahçe'de yeni bir mücadele ve kendini ispat etme fırsatı gördüm.



"FENERBAHÇE, ÇOK ORGANİZE BİR KULÜP"



"Fenerbahçe'de son aylarda maaşların ödenme problemi vardı. Ayrıca, bütçe de düşürüldü. Bu durum seni endişelendirmedi mi?"



- Fenerbahçe, çok iyi organize olmuş bir kulüp. O anlarda kulüp içerisinde neler yaşandığını dışarıdan bilemezsiniz. Fenerbahçe, son dönemdeki krizden önce paralarını zamanında ve tam olarak yatırıyordu. Bu nedenle hiç endişem olmadı.



"İstanbul'da kişisel ve takım olarak hedeflerin nelerdir?"



- Kendimi geliştirmek istiyorum. Yeni bir seviyeye çıkmak istiyorum. Elbette, başarılı olmak istiyorum. Hedefler hakkında konuşmak çok zor. Çünkü, takımla tek bir antrenmana bile çıkmadım. Ancak, elbette benim de katkı sağlayacağım şekilde kulübümün başarılı olmasını isterim.



