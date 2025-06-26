Dalkıran: 'Kampları kalabalık tuttuk, en iyisini bulmaya çalışıyoruz'

Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran, kampları kalabalık tutarak en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun göreve gelmesinin ardından kamplardaki sporcu sayısında artış sağlanması için çalışma yürütüldü.Bu kapsamda daha önce milli takım kampına hiç gelmemiş ya da boksu bırakma aşamasındaki sporcular, kamplara davet edildi. 70 sporcuya kadar çıkan kalabalık kamplarda boksörlerin durumu takip edilerek en iyi kadro oluşturulmaya çalışılıyor.Nazım Dalkıran, AA muhabirine, 6 ay önce yapılan seçimin ardından Suat Hekimoğlu'nun yeni bir anlayışla Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı koltuğuna oturduğunu söyledi.Bu sürecin ardından Sırbistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda başarılı olduklarını belirten Dalkıran,dedi.Kadın milli boksörleri öven Dalkıran,diye konuştu.Çalışmaların güzel şekilde devam ettiğini anlatan Dalkıran, asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.Nazım Dalkıran, 45 yıldır boks sporuyla ilgilendiğini anlatarak, şunları kaydetti:Kadın Boks Milli Takım Antrenörü Nazım Yiğit iseifadelerini kullandı.