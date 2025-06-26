26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Dalkıran: "Kampları kalabalık tuttuk, en iyisini bulmaya çalışıyoruz"

Nazım Dalkıran yaptığı açıklamalarda kampların kalabalık tutulduğunu ve rekabet ortamı oluşturduklarını söyledi.

calendar 26 Haziran 2025 11:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dalkıran: 'Kampları kalabalık tuttuk, en iyisini bulmaya çalışıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran, kampları kalabalık tutarak en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun göreve gelmesinin ardından kamplardaki sporcu sayısında artış sağlanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda daha önce milli takım kampına hiç gelmemiş ya da boksu bırakma aşamasındaki sporcular, kamplara davet edildi. 70 sporcuya kadar çıkan kalabalık kamplarda boksörlerin durumu takip edilerek en iyi kadro oluşturulmaya çalışılıyor.


Nazım Dalkıran, AA muhabirine, 6 ay önce yapılan seçimin ardından Suat Hekimoğlu'nun yeni bir anlayışla Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı koltuğuna oturduğunu söyledi.

Bu sürecin ardından Sırbistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda başarılı olduklarını belirten Dalkıran, "Bu bizi çok memnun etti. Federasyon olarak ilk sınavımızdı. Şimdi Liverpool'da yapılacak Dünya Şampiyonası için kadın ve erkek boks milli takımı Kastamonu'da kampta. Ben buraya federasyon adına geliyorum. Hocalarımızın, sporcularımızın sorunlarını dinliyoruz. Bunları federasyona rapor ediyoruz." dedi.

Kadın milli boksörleri öven Dalkıran, "Tartışmasız efsane bir kadın milli takımımız var. Olimpiyat şampiyonu, olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonları bu takımda. Birlikte inşallah Liverpool'da daha iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Çalışmaların güzel şekilde devam ettiğini anlatan Dalkıran, asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.

- "Kampları kalabalık tuttuk"

Nazım Dalkıran, 45 yıldır boks sporuyla ilgilendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde yaptığımız araştırmada, her sıklette 3-4 sporcu yarıştığında başarının geldiğini gördük. Kadın takımımız çok başarılı ama erkek takımında düşüş var, bunu gözlemledik. Kampları kalabalık tuttuk. Bütün sporculara şans verdik, şimdi yavaş yavaş azaltıyoruz. Şu an iyi gidiyor. Çok turnuva yaptık, gözlemledik, en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Uzun soluklu bir yoldayız. Türk boksuna kadınlar ve erkeklerle birlikte çok büyük başarılar kazandıracağımıza inanıyorum."

Kadın Boks Milli Takım Antrenörü Nazım Yiğit ise "Kadın boksu olarak dünyanın üst sıralarındayız. Önümüzde bir turnuva var, Kazakistan'da. Oraya hazırlanıyoruz. Asıl hedefimiz Liverpool'daki Dünya Şampiyonası." ifadelerini kullandı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.