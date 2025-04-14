Oklahoma City Thunder, normal sezonu New Orleans Pelicans karşısında 115-100'lük galibiyetle kapatarak kulüp tarihinin en yüksek galibiyet sayısı olan 68'e ulaştı.



Maçta tüm ilk beşini dinlendiren Thunder, yedek oyuncularla etkileyici bir performans sergiledi.



Koç Mark Daigneault maç sonrası, "Son iki maçta oyuncularımızın profesyonelliği üst düzeydeydi. Üçlüklerde %19 gibi düşük bir yüzdeyle oynamamıza rağmen savunma ve kolay sayılarla kazanmayı başardık," dedi.



İlk çeyrekte 38-19'luk üstünlük kuran Thunder'da Andrew Wiggins 28, çaylak Branden Carlson ise 26 sayı ve 10 ribaundla öne çıktı. Thunder'ın yedek oyuncuları ilk yarıda Pelicans'a karşı 62-35'lik üstünlük sağladı.



Daigneault, özellikle yeniden yapılanmanın başından beri kadroda yer alan Kenrich Williams'a da özel bir parantez açarak, "O, karakterli, çalışkan ve rekabetçi bir lider. Bu yapılanmanın temel taşlarından biri," dedi.



Thunder, bu sezon sadece kulüp tarihinin değil NBA tarihinin de en iyi sezonlarından birine imza attı. Sezon sonunda en yüksek averaja sahip takım olarak tamamladı.



"Yaptıklarımızın kıymetini bilebiliriz ama hâlâ aç olmalıyız," diyen Daigneault, playofflara odaklandıklarını vurguladı: "Hazırız. Sağlıklıyız. Bu, rekabetin en üst düzeyine çıkmak için savaştığımız nokta."



