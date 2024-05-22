Orlando Magic'in, bu yaz Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



The Athletic'ten Kelly Iko, Lakers'la 2024-25 sezonu için 18,7 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olan D'Angelo'nun bu opsiyonunu reddetmesinin beklendiğini söyledi.



Geride bıraktığımız sezon Lakers'la beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiş olan D'Angelo'nun, Magic'e topsuz alanda set şutörü rolünü oynayabilecek bir oyun kurucu opsiyonu sağlaması bekleniyor.



Russell bu sezon 76 maçta 18.0 sayı, 6.3 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakaladı.





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