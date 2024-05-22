D'Angelo Russell, bu yaz Magic'in radarında olacak

Orlando Magic'in, bu yaz Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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D'Angelo Russell, bu yaz Magic'in radarında olacak
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22 Mayıs 2024 13:32
Orlando Magic'in, bu yaz Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

The Athletic'ten Kelly Iko, Lakers'la 2024-25 sezonu için 18,7 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olan D'Angelo'nun bu opsiyonunu reddetmesinin beklendiğini söyledi.

Geride bıraktığımız sezon Lakers'la beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiş olan D'Angelo'nun, Magic'e topsuz alanda set şutörü rolünü oynayabilecek bir oyun kurucu opsiyonu sağlaması bekleniyor.

Russell bu sezon 76 maçta 18.0 sayı, 6.3 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

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