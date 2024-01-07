Cyle Larin attı, Mallorca 3 golle turladı!

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Mallorca, deplasmanda Burgos ile karşılaştı.



Estadio Municipal de El Plantio'da oynanan maçı Mallorca 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Giovanni Gonzalez, 74. dakikada Cyle Larin ve 81. dakikada Abdon Prats kaydetti.



Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Cyle Larin, maçta 90 dakika süre aldı ve 1 gol attı. İspanyol ekibinde forma giyen Devat Muriqi ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.



Mallorca bu sonuçla adını Kral Kupası'nda bir üst tura yazdıran taraf oldu.





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