Curry: "LeBron'un 36 yaşında yaptıkları, çok etkileyici!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in 36 yaşında gösterdiği performansın "oldukça etkileyici" olduğunu söyledi.



Curry, San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya konuşurken, LeBron'u şu sözlerle övdü:



"36 yaşında bu yaptıklarını görmek, oldukça etkileyici. Kendisi, uzun ömürlülük açısından alınabilecek harika bir rol modeli. Belli ki kendisine iyi bakıyor, ki bunu zaten herkes biliyor. Ve bu nesildeki oyuncuların hepsinin buna benzer bir yaklaşımı var.



Lakin onun yaşındaki oyuncular üzerine olan algıyı değiştirme açısından, gerçekten sınırları zorluyor. Liseden geldiği için tabii ki bir avantajı da vardı. Ancak bir rakip gözüyle, kariyerinin bu döneminde bulunduğu seviyeyi görmek harika bir şey."



"LAKERS'TA ŞAMPİYONLUK ÖZGÜVENİ VAR"



Curry ayrıca bu sezon Lakers'ın ortaya koyduğu oyun hakkında da konuştu:



"Lakers şu anda şampiyonluk özgüvenine sahip ve bir kez dağın zirvesine çıktığınızda, onu sonraki sezona taşımaya çalışmak olağanüstü bir duygudur. Oyunlarında istikrarlı olmaları, takım içi kimyaları ve yeni oyunculara sahip olmalarıyla, kendilerine özgü bir kimlikleri var ve hep birlikte nasıl oynayacaklarını da biliyorlar. Bron ve AD çok üst düzeydeler ve diğerleri de kendi rollerini oynuyor."



NBA Finallerinde üst üste dört kez (2015-2018) karşı karşıya gelen Curry ve James ikilisi, bu gece sezonda ilk kez karşı karşıya gelecekler.



