Detroit Pistons guardı Cade Cunningham, takımda iz bırakmak adına ekibin efsane ismi Chauncey Billups'tan ilham aldığını söyledi.



23 yaşındaki Cunningham, Pistons'ın ana oyuncusu olarak geçmişte Billups'ın yaptığına benzer şekilde uzun süre başarılı olmayı kendisine hedef koyduğunu, şu sözlerle dile getirdi:



"O takımı ve organizasyonun tarihini görmek için videolarını izlemişliğim vardı. Ben de kariyerimde buna benzer bir dönem geçirmeyi çok istiyorum."



2004'te Pistons'ı son şampiyonluğuna taşıyan Billups, yakın zamanda Cunningham'ı bir "All-Star oyuncu" olarak adlandırmıştı.



Bu sezon maç başına ortalama 24 sayı, 9,3 asist ve 6,6 ribaund ile oynayan Pistons yıldızı, ekibi 19-19'luk bir dereceye taşıyarak 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez .500 seviyesine ulaşmasına yardımcı oldu.



Detroit, 14-68'lik derece yakaladığı geçen seneki galibiyet miktarını çoktan geride bıraktı. Ekip mevzubahis sezonunda 28 maçlık bir mağlubiyet serisiyle NBA rekorunu egale etmişti.



