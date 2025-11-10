Cumhuriyet coşkusu kortlara taşındı

Türk Böbrek Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Tenis Turnuvası sona erdi.

calendar 10 Kasım 2025 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Cumhuriyet coşkusu kortlara taşındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk Böbrek Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Tenis Turnuvası, Yeşilyurt Spor Kulübü'nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla tamamlandı. İki gün süren turnuvada kazanan sporcular, düzenlenen törenle kupalarını Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yeşilyurt Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Aslan'ın elinden aldı.

Turnuva, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel olarak düzenlenen anlamlı bir gösteri maçıyla başlamıştı. TBV Başkanı Timur Erk, kortta serebral palsiye rağmen düzenli egzersiz ve sporla ayakta kalmayı başaran genç sporcu Taha Nusret Bozkurt ile karşı karşıya geldi. Cumhuriyetin azim, dayanışma ve kararlılıkla geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan bu sembolik maç, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Toplam 70 sporcunun mücadele ettiği turnuva; kadınlar double, erkekler double ve karışık çiftler olmak üzere üç kategoride tek set eleme usulüyle oynandı.


Kadınlar Double finalinde Çiğdem Evinç / Meral Horoz ile Neşe Songül - Evren Şengür çifti finalde karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu Çiğdem Evinç - Meral Horoz çifti kazandı. Erkekler Double finalinde ise İskender Yayla - Ergin Nerkiz ikilisi ile Muhsin Aydın - Aygün Erol çifti finalde karşı karşıya geldi. Şampiyon İskender Yayla - Ergin Nerkiz ikilisi şampiyon oldu. Karışık Çiftler kategorisinde Aygün Erol - Ayfer Berber çifti birinci olurken, Fatih Sağıroğlu - Neşe Sağıroğlu ikinci sırada yer aldı.

Kupa töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Cumhuriyet'in sporla, sağlıkla ve dayanışmayla yaşatılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Cumhuriyet Tenis Turnuvasına ilgi her geçen yıl artıyor. Katılan tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Bu turnuvanın asıl kazananı, Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaşlığın teminatıdır. Bizler gençlere sadece kupalar değil, aynı zamanda bu değerleri de emanet ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle Cumhuriyet'in ışığını her zaman kortlarda, sahalarda ve hayatın her alanında yaşatacağız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.