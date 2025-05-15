14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-3
14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
2-1
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-1
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
1-2
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-0
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
1-0
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
2-0
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-1
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
2-3
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
2-2
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

calendar 15 Mayıs 2025 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kazanan taraf olan Galatasaray için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray Futbol Takımını yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teknik heyeti, yönetimi, futbolcuları ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş tüm Galatasaray taraftarlarını kutluyorum" İfadelerine yer verdi.

 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.