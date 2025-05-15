Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kazanan taraf olan Galatasaray için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir tebrik mesajı yayınladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray Futbol Takımını yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teknik heyeti, yönetimi, futbolcuları ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş tüm Galatasaray taraftarlarını kutluyorum" İfadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray Futbol Takımını yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teknik heyeti, yönetimi, futbolcuları ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş tüm Galatasaray taraftarlarını kutluyorum" İfadelerine yer verdi.