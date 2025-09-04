04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Cuban, usülsüzlük iddiaları yapılan Ballmer'a destek çıktı

Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, LA Clippers sahibi Steve Ballmer'a yönelik usülsüzlük iddialarına karşı kamuoyu önünde destek verdi.

04 Eylül 2025 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cuban, Ballmer'ın maaş sınırını ihlal edecek bir risk almayacağını vurgulayan bir paylaşım yaptı. Leonard'ın 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasının merkezinde yer alan Aspiration şirketinin iflas ettiğini ve Ballmer ile diğer yatırımcıların bu şirket tarafından dolandırıldığını belirtti.

NBA, gazeteci Pablo Torre'nin elde ettiği belgelerin ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı. Belgelerde, sponsorluk anlaşmasının maaş sınırı kurallarını aşmak için kullanılmış olabileceği iddia ediliyor.


Clippers yetkilileri ise iddiaları güçlü bir şekilde reddetti. Ballmer ve organizasyonun kuralları ihlal etmediğini savunarak, Aspiration yatırımının yalnızca çevresel amaçlarla yapıldığını vurguladılar.

Takım, Aspiration'ın daha sonra Clippers'ın sponsoru olduğunu ancak yöneticilerinin, özellikle kurucu ortak Joseph Sanberg'in, 243 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planı nedeniyle suçunu kabul etmesinin ardından sözleşmeyi ihlal ettiğini açıkladı.

Cuban, Ballmer'ın kuralları bilerek çiğneme ihtimalinin düşük olduğunu ve Aspiration dolandırıcılığının nasıl işlediğinin göz ardı edilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Kawhi Leonard, Raptors'ı 2019'da şampiyon yaptıktan sonra Clippers'a katılmış ve o tarihten bu yana birden fazla kontrat uzatmasına imza atmıştı. Son kontratı üç yıllık toplam 152,4 milyon dolar değerinde.

Clippers'ın Leonard'ı kadroya katmak için yaptığı hamle, Shai Gilgeous-Alexander ve birden fazla draft hakkını Oklahoma City Thunder'a göndermelerini gerektirmişti. Gilgeous-Alexander, bu süreçte MVP ve Finaller MVP'si unvanlarını kazanarak takasın önemini daha da artırdı.

NBA sözcüsü Mike Bass, ESPN'e yaptığı açıklamada ligin konuyu yakından takip ettiğini ve maaş sınırı ihlali olup olmadığını belirlemek için süreci incelediklerini söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
