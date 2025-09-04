Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, LA Clippers sahibi Steve Ballmer'a yönelik usülsüzlük iddialarına karşı kamuoyu önünde destek verdi.Cuban, Ballmer'ın maaş sınırını ihlal edecek bir risk almayacağını vurgulayan bir paylaşım yaptı. Leonard'ın 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasının merkezinde yer alan Aspiration şirketinin iflas ettiğini ve Ballmer ile diğer yatırımcıların bu şirket tarafından dolandırıldığını belirtti.NBA, gazeteci Pablo Torre'nin elde ettiği belgelerin ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı. Belgelerde, sponsorluk anlaşmasının maaş sınırı kurallarını aşmak için kullanılmış olabileceği iddia ediliyor.Clippers yetkilileri ise iddiaları güçlü bir şekilde reddetti. Ballmer ve organizasyonun kuralları ihlal etmediğini savunarak, Aspiration yatırımının yalnızca çevresel amaçlarla yapıldığını vurguladılar.Takım, Aspiration'ın daha sonra Clippers'ın sponsoru olduğunu ancak yöneticilerinin, özellikle kurucu ortak Joseph Sanberg'in, 243 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planı nedeniyle suçunu kabul etmesinin ardından sözleşmeyi ihlal ettiğini açıkladı.Cuban, Ballmer'ın kuralları bilerek çiğneme ihtimalinin düşük olduğunu ve Aspiration dolandırıcılığının nasıl işlediğinin göz ardı edilmesinin yanlış olduğunu savundu.Kawhi Leonard, Raptors'ı 2019'da şampiyon yaptıktan sonra Clippers'a katılmış ve o tarihten bu yana birden fazla kontrat uzatmasına imza atmıştı. Son kontratı üç yıllık toplam 152,4 milyon dolar değerinde.Clippers'ın Leonard'ı kadroya katmak için yaptığı hamle, Shai Gilgeous-Alexander ve birden fazla draft hakkını Oklahoma City Thunder'a göndermelerini gerektirmişti. Gilgeous-Alexander, bu süreçte MVP ve Finaller MVP'si unvanlarını kazanarak takasın önemini daha da artırdı.NBA sözcüsü Mike Bass, ESPN'e yaptığı açıklamada ligin konuyu yakından takip ettiğini ve maaş sınırı ihlali olup olmadığını belirlemek için süreci incelediklerini söyledi.