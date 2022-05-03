'CSKA, Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alacak'

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, CSKA Moskova'nın milli futbolcumuzun bonservisini alacağını söyledi.



Yusuf için açıklamada bulunan Cebeci, "Eğer her şey aynı şekilde devam ederse, bir aksilik olmazsa, CSKA, Yusuf'un bonservisini alacak. Kontrat süresi 3 yıl ve bonservis rakamı ise 11 milyon euro olacak. Yusuf, bu kulübü gerçekten seviyor ve kulüpten böyle zor bir zamanda ayrılmayacak" dedi.



Lille'den devre arasında CSKA'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Rus ekibinde şu ana kadar çıktığı 11 maçta, 8 gol attı ve iki asist yaptı.



KULÜPTEN DE CEVAP GELDİ!



Öte yandan CSKA Moskova'nın basın sözcülüğünden Adem Cebeci'nin açıklamalarına cevap geldi. Yapılan açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın menajerinden bunları duymak çok güzel ama bu sözler transfer haberi olarak kullanılmamalıdır. Hem Yusuf için hem de diğer tüm sözleşme konularında çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.





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