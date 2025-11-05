05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Cristiano Ronaldo: "Yakında emekli olacağım"

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajda futbolu bırakmaya hazırlandığını açıkladı.

calendar 05 Kasım 2025 18:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği kapsamlı röportajda futbol kariyerinin sonu, 2026 Dünya Kupası ve ezeli rakibi Lionel Messi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
 
Ronaldo, futbolu bırakma kararının artık yakın olduğunu belirterek, "Yakında emekli olacağım. Buna hazır olduğumu düşünüyorum ama o gün geldiğinde çok zor olacak, muhtemelen ağlayacağım. 25 yaşından beri geleceğimi düşünüyordum. Futbolun adrenalini bambaşka, hiçbir şey onun yerini tutamaz. Ama her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Artık kendime, aileme ve üç yaşındaki kızım Bella'ya daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Uzun süre evden uzak kalınca içimde bir huzursuzluk hissediyorum. Oğlum Cristiano Jr.'ı da yakından takip etmek istiyorum." dedi.
 
"FUTBOL REKORLARINDA ZİRVEDEYİM"
 
Tecrübeli futbolcu, halen aktif olarak futbol oynamaya devam ettiğini ancak Dünya Kupası kazanmanın kariyerini tanımlamadığını vurguladı:
 
"Dünya Kupası benim için bir hayal değil. 6-7 maçlık bir turnuvayı kazanmak seni tarihin en iyilerinden biri yapar mı? Bence hayır. Rakamlar yalan söylemez, futbol rekorlarına bakarsan Cristiano en üst sıradadır. Bu da başka bir rekor. Potansiyelimi biliyorum ve o sayılara ulaşacağımı her zaman tahmin ettim." ifadelerini kullandı.
 
Ronaldo, Messi ile yıllardır süren kıyaslamaya da değinerek, "Leo benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Mütevazı olmak istemiyorum." dedi.
 
"AMORIM ELİNDEN GELENİ YAPIYOR AMA ZOR"
 
Yıldız futbolcu, eski takımı Manchester United'ın yaşadığı zorluklara da değindi:
 
"Üzgünüm çünkü Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Hala kalbimde özel bir yeri var. Umarım hem bugün hem gelecekte işler değişir. Potansiyel çok büyük ama şu anda doğru yolda değiller. Sadece teknik direktör ya da oyunculardan bahsetmiyorum. Amorim elinden geleni yapıyor ama mucizeler imkânsız." şeklinde konuştu.
Şu An Popüler İçerikler

