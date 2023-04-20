Cristiano Ronaldo'nun sınır dışı edilmesi isteniyor!

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu kez performansıyla değil, tribünlere yaptığı hareketle olay yarattı.



MESSI TEZAHÜRATI ÇILDIRTTI



Al Nassr'ın Al Hilal'e 2-0 kaybettiği maçın ardından rakip takım taraftarları Lionel Messi'ye yönelik tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlar, 38 yaşındaki Ronaldo'yu fazlasıyla sinirlendirdi.



Suudi Arabistan'da yıllık 200 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo, taraftarların Messi tezahüratlarına elini kasıklarına götürerek karşılık verdi. Portekizli yıldızın bu hareketi, Suudi Arabistan'da geniş bir kesimi fazlasıyla öfkelendirdi.



"SINIR DIŞI EDİN, TAKIMDAN GÖNDERİN"



Sosyal medyada bazı Suudi taraftarlar, özellikle Ramazan ayında Ronaldo'nun yaptığı bu hareketin kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Sınır dışı edin" ve "Takımdan gönderin" şeklinde taleplerde bulundu.



BİR AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU



Nouf bin Ahmed adındaki bir avukat, olaya ciddi şekilde tepki gösterdi ve Cristiano Ronaldo'nun ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ahmed, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bu bir kamu onuruna leke sürme suçu olarak görülüyor ve bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilmeyi gerektiren suçlardan biri" dedi ve Suudi savcılığına suç duyurusunda bulunacağını belirtti.



YÖNETİM: "CİNSEL ORGANINA DARBE ALDI"



Öte yandan Al-Nassr yönetimine yakın kaynaklar, Ronaldo'nun 'maç sırasında cinsel organına darbe aldıktan' sonra bu hareketi yaptığını iddia ederek Portekizli yıldızı savundu.



"500 MİLYON €'LUK SÖZLEŞME FESHEDİLSİN"



Osman Ebubekir adlı bir gazeteci, Cristiano Ronaldo'nun taraftarlara karşı bu ahlaksız ve kaba hareketi nedeniyle Portekizli yıldızın 2,5 yılda 500 milyon euro kazanacağı sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini savundu.







