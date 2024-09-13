Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha dışında da rekorlarına devam ediyor.



Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını duyurdu. Ronaldo, bunu başaran ilk isim oldu.



"TARİH YAZDIK"



39 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Tarih yazdık, 1 milyar takipçi. Bu sadace bir sayıdan fazlası. Oyuna ve onun ötesine olan ortak tutkumuzun, azmimizin ve sevgimizin bir kanıtı." ifadelerine yer verdi.



Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip.



KARİYERİ



Sporting'de başladığı Futbol kariyerini sırasıyla Manchester United, Real Madrid, Juventus ve sonrasında yine Manchester United'da devam etiren Ronaldo, Aralık 2022'den bu yana Al-Nassr'da top koşturuyor.





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