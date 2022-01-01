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CP3 en az 6-8 hafta yok!

Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul'un baş parmağındaki kırık sebebiyle en az 6-8 hafta parkelerden uzak olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul'un baş parmağındaki kırık sebebiyle en az 6-8 hafta parkelerden uzak olacağı bildirildi.

Paul, All-Star hafta sonunun medya gününde sağ elinde alçı ve sargı ile görüldüğünde durumun ciddi olmadığını umduğunu söylemiş olsa da, sağ baş parmağındaki avulsiyon kırığı sebebiyle en az altı ila sekiz hafta arasında kadro dışı olacağı ortaya çıktı.

CP3'nin, bitimine yedi hafta kalan normal sezonun geri kalanında parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Phoenix şu anda Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Golden State Warriors'ın 6.5 maç önünde, en üst sırada bulunuyor.


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