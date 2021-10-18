Philippe Coutinho, geçirdiği sakatlıktan on bir ay sonra FC Barcelona'nın Valencia'yı 3-1 mağlup ettiği maçta golle buluştu.



Brezilyalı orta saha oyuncusu, 29 Kasım 2020'de Osasuna'ya karşıkazandıkları 4-1'lik maçın ardından ilk kez fileleri havalandırdı. 14 Eylül'de Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Coutinho, Valencia karşılaşmasına kadar yine sakatlıklarla boğuştu.



On ay sonra gol atan Coutinho, Valencia maçı sonrası sevinciyle ilgili "İyileşme sırasında ne çektiğimi kimse bilmiyor. Bu kadar zaman sonra gol atmam çok önemliydi. Galibiyet takım için de önemli, çünkü işler yoluna girdi, istediğimiz gibi gitmiyordu." dedi.



Yaşadığı sakatlıklar ve zor günlerle ilgili konuşan Brezilyalı yıldız Coutinho, "Yaşadıklarımdan sonra, ki bu çok zordu, daha da fazla arzu duydum. Bu beni daha güçlü yapan bir yara ve ben en iyi Philippe olmak için daha fazla istekliyim." ifadelerini kullandı.



Valencia maçındaki galibiyetin ardından kötü gidişatı olumluya döndürebileceklerini söyleyen Coutinho "Bu, iyi Barça'yı gördüğümüz ve sonuna kadar istedğimiz ilk maç. Şimdiye kadar, sadece yüzde 50'lik performans gösterdiğimiz maçlar oldu. İşler istediğimiz gibi gitmiyor ama hepimiz antrenmanlara çok ilgiliyiz, harika bir iş çıkarmaya odaklanıyoruz. Daha da iyi olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.





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