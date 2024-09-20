Courtois: 'Yoğunluk azalsın, maaşım kesilmesin'

Real Madrid'in yıldız file bekçisi Thibaut Courtois, son dönemde gündemden düşmeyen yoğun maç programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Belçikalı futbolcu, maç programının azaltılması halinde oyuncuların da maaşının kesilmesi fikrinin yanlış olduğunu söyledi.



Thibaut Courtois yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maç programının azaltılması halinde oyuncuların maaşlarında kesinti yapılması gerektiği fikri çok yanlış. Bu iki konunun birbiriyle alakası yok. Kulüpler yeterince para kazanıyor."



