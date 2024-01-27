Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Göztepe'yi konuk etti.



Çorum Şehir Stadı'ndaki maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Göztepe'nin golünü 46. dakikada Ramon Pascal Lundqvist kaydetti. Çorum FK'nın golü ise 53. dakikada Geraldo'dan geldi.



Son 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberliğe ulaşan Çorum FK, puanını 34'e yükseltti. Son 8 müsabakada 6 galibiyet 1 mağlubiyet 1 de beraberlik alan Göztepe ise 39 puana ulaştı.



Gelecek hafta Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe ise Altay'ı konuk edecek.





