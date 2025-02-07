Çorum FK, 1. Lig'de Sakaryaspor'a konuk

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Sakaryaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde Çorum FK'nin 35, Sakaryaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.