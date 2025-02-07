Çorum FK, 1. Lig'de Sakaryaspor'a konuk

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de 8 Şubat Cumartesi günü Sakaryaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, 1. Lig'de Sakaryaspor'a konuk
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07 Şubat 2025 14:23

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Sakaryaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Ligde Çorum FK'nin 35, Sakaryaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

 

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