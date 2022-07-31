Cornelius: 'Hazır olduğumuzu gösterdik'

Trabzonspor'un, Turkcell Süper Kupa'daki Sivasspor maçında 2 golüyle yıldızlaşan Andreas Cornelius, maç sonrası görüşlerini aktardı.



Cornelius, "Sezona hazır olduğumuzu herkese gösterdik. İyi bir oyun ortaya koyduğum için mutluyum. Bizi iyi bir sezon bekliyor." şeklinde konuştu.



Şampiyonlar Ligi için hazır olduklarını söyleyen Cornelius, "Gerçekten çok güzel bir his. Kupayla bitirdik ve yeni sezona da kupayla başlıyoruz. Oldukça mutluyum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şampiyonlar Ligi için hazırız. Bu maçta da kupayı kazandık. Ben kendi adıma elimden geldiğince takımıma yardım edeceğim." açıklamasını yaptı.



Danimarkalı oyuncu, "İki play-off maçı oynayacağız. Bu maçlar çok zor maçlar. Bugün bunu ne kadar hak ettiğimizi ve Şampiyonlar Ligi'nde neden olduğumuzu göstereceğiz." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.





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