Comolli'nin son hedefi: Mario Balotelli

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Damien Comolli ve Cocu önderliğinde tüm hızıyla sürdürüyor. Cocu takımını yeni sezona hazırlarken Comolli'de yeni isimlere kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.Forvet arayışlarını sürdüren Kanarya'da Hollandalı Bas Dost ismi ön plana çıkarken Comolli, alternatif isimler üzerinde de duruyor.Golcü adayları arasında ilk hedef olan Bas Dost için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye hafta sonunda sürpriz bir şekilde Mario Balotelli önerisi geldi. Nice'den ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki İtalyan santrfor için nabzı yoklanan Comolli, teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken konuyu önce Cocu ile görüşeceğini bildirdi.Balotelli son iki sezonda gayet başarılı bir sezon geçirdi ve bugüne kadar gösterdiği disiplinsiz futbolcu imajından da uzak durdu. Balotelli, son iki sezonda Nice formasıyla 66 maçta 43 gol sevinci yaşadı.