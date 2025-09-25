Club Brugge ve Westerlo'dan gollü şölen: 5-5!

Belçika Pro Lig'in 8. haftasında Club Brugge sahasında Westerlo'yu ağırladı.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maç 5-5 berabere bitti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 1. dakikada Josimar Alcocer'in golüyle öne geçti.

İlk yarının uzatma dakikalarında iki gol daha oldu. Westerlo'da Nacho Ferri skoru 2-0 yaparken, 45+4'te Nicolo Tresoldi farkı bire indirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarının da hızlı başladığı maçın 49. dakikasında Carlos Forbs takımına beraberliği getirdi.

Club Brugge oyunda etkisini artırarak 55. dakikada Joaquin Seys ile öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Westerlo Nacho Ferri ile maça tekrar beraberliği getirdi.

Konuk ekip, 68. dakikada Isa Sakamoto ile 4-3 öne geçti.

Maçın son bölümünde Club Brugge Nicolo Tresoldi ile 86. dakikada tekrar eşitliği yakaladı.

Clube Brugge 90+2'de milli futbolcu Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol ile 5-4 öne geçti.

Maç tam bitti derken Westerlo adında Emin Bayram sahneye çıktı ve bu kez rakip fileleri havalandırarak maça noktayı koydu.

Club Brugge ve Westerlo bu 10 gollü epik maçta 5-5 berabere kalarak sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ligin sonraki haftasında Club Brugge Standard Liege ile deplasmanda oynayacak. Westerlo ise Union Saint-Gilloise deplasmanına gidecek.