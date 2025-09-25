24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
0-016'
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
0-015'
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Club Brugge ve Westerlo'dan gollü şölen: 5-5!

Belçika Pro Lig'in 8. haftasında Club Brugge ile Westerlo arasında oynanan maç nefes kesti. Tam 10 golün atıldığı karşılaşma 5-5 sona erdi. Milli futbolcu Emin Bayram hem kendi kalesine hem de rakip filelere gol attı.

Belçika Pro Lig'in 8. haftasında Club Brugge sahasında Westerlo'yu ağırladı.
 
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maç 5-5 berabere bitti.
 
Maça hızlı başlayan konuk ekip 1. dakikada Josimar Alcocer'in golüyle öne geçti.
 
İlk yarının uzatma dakikalarında iki gol daha oldu. Westerlo'da Nacho Ferri skoru 2-0 yaparken, 45+4'te Nicolo Tresoldi farkı bire indirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.
 
İkinci yarının da hızlı başladığı maçın 49. dakikasında Carlos Forbs takımına beraberliği getirdi.
 
Club Brugge oyunda etkisini artırarak 55. dakikada Joaquin Seys ile öne geçti.
 
Bu golden 3 dakika sonra Westerlo Nacho Ferri ile maça tekrar beraberliği getirdi.
 
Konuk ekip, 68. dakikada Isa Sakamoto ile 4-3 öne geçti. 
 
Maçın son bölümünde Club Brugge Nicolo Tresoldi ile 86. dakikada tekrar eşitliği yakaladı.
 
Clube Brugge 90+2'de milli futbolcu Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol ile 5-4 öne geçti.
 
Maç tam bitti derken Westerlo adında Emin Bayram sahneye çıktı ve bu kez rakip fileleri havalandırarak maça noktayı koydu.
 
Club Brugge ve Westerlo bu 10 gollü epik maçta 5-5 berabere kalarak sahadan 1'er puanla ayrıldı.
 
Ligin sonraki haftasında Club Brugge Standard Liege ile deplasmanda oynayacak. Westerlo ise Union Saint-Gilloise deplasmanına gidecek.
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
