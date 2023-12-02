Cizre Belediyespor artık kendi salonunda mücadele edecek!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden ve maçlarına Şırnak Spor Salonu'nda oynayan Rams Global Cizre Belediyespor Voleybol Takımı, ilçede yapımı tamamlanan salonda ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Geçtiğimiz iki sezon ile bu sezonun ilk 9 haftasında sahasındaki maçları Şırnak'ta oynamak zorunda kalan Rams Global Cizre Belediyespor Voleybol Takımı, yarın karşılaşacağı Spor Toto maçını yapımı tamamlanan Cizre Spor Salonu'nda oynayacak.



Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan yeni salonun Avrupa standartlarında olduğunu söyledi. Artık müsabakalarını ilçe merkezinde oynayacaklarını anlatan Çağlı, daha fazla taraftar desteğiyle ligde kalıcı başarılar elde edeceklerine inandıklarını söyledi.



İki yıl içerisinde sahalarındaki maçları Şırnak merkezde oynadıklarını ve bu maçlara da ilçeden az sayıda taraftarlarının gelebildiğini aktaran Çağlı, şunları kaydetti:



"Yeni hizmete açılacak spor salonumuzda, dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Çünkü Cizre bu konuda şanslı. Bu ligde 14 takım var, bir sürü büyükşehir takımı varken biz ilçe takımı olarak onlarla voleybolun en üst liginde mücadele veriyoruz. Gerçekten voleybol, futbol kadar keyifli bir oyun. Bu mücadelemizde en büyük destekçilerimiz olan taraftarımızın yanımızda olmalarını, gelecek başarılarda sporcularımız kadar katkı sunmalarını bekliyoruz."



Cizre Belediyespor Voleybol Takımı Başantrenörü Nuri Şahin de lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, yeni salonla çıkışa geçmek istediklerini bildirdi. İlçede oynayacakları ilk maçın önemli olduğunu Şahin, "İnşallah taraftarlarımız kendi evinde oynamanın hazzını, heyecanını yaşayacak." dedi.



Bu yıl da hedef ilk 8



Cizre Belediyespor Basın Sözcüsü Beşir Güzel ise özellikle kış aylarında Şırnak merkezde oynadıkları müsabakalara taraftarların gelmekte sorun yaşadığını belirterek, "Artık maçlarımızı kendi salonumuzda oynayacağız. Çıktığımız ilk 2 yıl içerisinde takımımız ilk 8 içerisinde yer aldı. Bu yıl da seyircimizin desteği ile bunu tekrarlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-kırmızı ekip, geride kalan 9 haftada 7 yenilgi 2 galibiyet alarak ligin 12. sırasında yer alıyor.



Bu arada Cizre'de yapımı tamamlanan 1500 kişi kapasiteli Cizre Spor Salonu, 8 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Basketbol ve voleybolun sahasının bulunduğu salonunda, fitness salonu ve bireysel dövüş sporların yapıldığı 4 alan da yer alıyor.





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