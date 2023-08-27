Chelsea'ye MLS'ten Sırp kaleci!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, MLS ekibi New England'da forma giyen Djordje Petrovic'i renklerine bağladı.
Maviler, 24 yaşındaki kaleci için 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Petrovic, Londra ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Cukaricki altyapısından yetişen Sırp kaleci Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ekibi New England'a 915 bin euro'ya transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Djordje Petrovic, 8 maçta kalesini gole kapattı.
Maviler, 24 yaşındaki kaleci için 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Petrovic, Londra ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Cukaricki altyapısından yetişen Sırp kaleci Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ekibi New England'a 915 bin euro'ya transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Djordje Petrovic, 8 maçta kalesini gole kapattı.