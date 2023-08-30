Chelsea, kupada hata yapmadı

İngiltere Lig Kupası 2. Tur mücadelesinde Chelsea, sahasında Wimbledon'ı 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, kupada hata yapmadı
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30 Ağustos 2023 23:49
İngiltere Lig Kupası 2. Tur mücadelesinde Chelsea, sahasında 2. Lig ekibi Wimbledon'u ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanarak tur atlamayı başardı.

Rotasyon ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 45+1'de Madueke ile 72. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Maçın 19. dakikasında Tilley'in öne geçiren penaltısı ise Wimbledon'a kazanmak için yetmedi.

Chelsea'nin kupada bir sonraki rakibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

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