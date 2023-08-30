İngiltere Lig Kupası 2. Tur mücadelesinde Chelsea, sahasında 2. Lig ekibi Wimbledon'u ağırladı.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanarak tur atlamayı başardı.
Rotasyon ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 45+1'de Madueke ile 72. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Maçın 19. dakikasında Tilley'in öne geçiren penaltısı ise Wimbledon'a kazanmak için yetmedi.
Chelsea'nin kupada bir sonraki rakibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazanarak tur atlamayı başardı.
Rotasyon ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 45+1'de Madueke ile 72. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Maçın 19. dakikasında Tilley'in öne geçiren penaltısı ise Wimbledon'a kazanmak için yetmedi.
Chelsea'nin kupada bir sonraki rakibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.